Stiri pe aceeasi tema

- ”Interesul oamenilor de afaceri straini de a investi in tara noastra este tot mai evident. In calitate de ministru al economiei, ma intalnesc saptamanal cu investitori din multe tari europene care imi transmit ca Romania se afla pe primul loc in randul tarilor atractive pentru dezvoltarea de noi afaceri,…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, luni, decizia Comisiei Europene de actualizare a Acordului de parteneriat, afirmand ca reprezinta un semnal „de incredere” si „de sustinere” a prioritatilor Romaniei, tara noastra urmand sa beneficieze, pana in 2027, de 31,5 miliarde de euro fonduri europene din Politica…

- ”Dezvoltarea programului nuclear civil si intarirea parteneriatului strategic in domeniul energiei sunt prioritatile pe care le voi aborda in cadrul vizitei de lucru pe care o fac saptamana aceasta in SUA”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Energiei. Virgil Popescu a precizat ca a avut,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, printr-un mesaj publicat sambata, pe Facebook, despre ”trompetele rusești” care ”falseaza” pe tema exploatarii carbunelui in Romania. Ministrul a precizat ca ”trompetele” sunt ”disperate” pentru ca Romania ”construiește cu partenerii strategici americani,…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu continua disputa cu liderul AUR George Simion, afirmand, intr-o postare pe Facebook, ca „trompetele rusesti” sunt disperate ca Romania construieste cu partenerii strategici americani, canadieni si francezi reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda. Romania nu va inlocui importul…

- Romania solicita Comisiei Europene alocari suplimentare de fonduri pentru a gestiona cresterile de preturi ce pot afecta proiectele de infrastructura, a scris, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

- In plina criza energetica, Romania face un pas important in domeniul construcției de centrale nucleare. Șase noi reactoare de mici dimensiuni, de fabricație americana, vor fi amplasate la Doicești, in Dambovița.

- Fostul lider al PSD Arges, profesorul Serban Valeca, a murit, duminica dimineata, la varsta de 66 de ani, informeaza News.ro . Acesta a fost ministru al Cercetarii in Guvernul Nastase si a avut patru mandate de parlamentar, fiind ales de trei ori senator si o data deputat. „Am aflat toți cu profunda…