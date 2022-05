Stiri pe aceeasi tema

- „Pana acum se discuta de securitatea energetica, insemna ca avem de unde sa aducem, oricand. (...) Romania vrea mai mult decat atat, pentru ca poate, are resurse si poate: independenta care inseamna si securitate, dar inseamna sa isi si sustina consumul din productia proprie. Asta imi doresc pentru…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca, ministrul Energiei, Virgil Popescu, și David Muniz, Charge d’Affaires ad-interim – Ambasada SUA in Romania, au participat marti la semnarea contractului de vanzare-cumparare pentru preluarea de catre Romgaz a participației companiei Exxon aferente perimetrului Neptun…

- Semnarea contractului pentru finalizarea preluarii de catre Romgaz a participatiei in perimetrul Neptun Deep reprezinta prima caramida pentru independenta energetica a Romaniei si imi doresc ca la finele lui 2026, cel tarziu, gazele naturale din Marea Neagra sa intre in sistemul national de transport,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, cu ocazia semnarii documentelor de preluare de catre Romgaz de la Exxon a activelor pentru 50% din perimetrul Neptun Deep, ca gazele din Marea Neagra vor fi extrase nu mai tarziu de anul 2026. Potrivit acestuia, estimarile ofera garantii asupra faptului ca exista…

- „Tranzactia in valoare de peste 1 miliard de dolari este expresia angajamentului Guvernului de a sustine investitiile vitale in energie si valorificarea gazelor naturale din Marea Neagra in beneficiul romanilor si economiei romanesti. Prin acest act prin care astazi vom reusi sa demaram procesul prin…

- "Gazele din Marea Neagra vor ajunge in casele romanilor, așa cum am promis. Saptamana viitoare se semneaza contractul dintre Romgaz și Exxon, pentru preluarea participației americane in perimetrul Neptun Deep. Am avut discuții cu cei de la Romgaz și de la Petrom și odata ce vor intra in acest proiect,…

- Romania va avea gaze naturale si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, iar incepand de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze in plus, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv…

- Virgil Popescu, ministrul energiei, a afirmat, joi, ca Romania va deveni independenta in ceea ce privește importul de gaze naturale incepand cu anul 2026. In puls, potrivit ministrului energiei, peste patru ani țara noastra va deveni exportatoare de gaze naturale, informeaza Antena 3. „Imi doresc ca…