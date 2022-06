Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca dependenta Romaniei de importurile de gaz din Federatia Rusa a crescut in ultimii ani din cauza neadoptarii unei legi offshore, dar si pe fondul existentei unor acte normative care descurajau exploatarile de gaze naturale in Romania. Fii la curent…

- “Am fost acuzat ca Romgaz si-a scazut productia, iar Romgaz a crescut productia, este singura companie producatoare din Romania, acolo unde statul poate sa aiba un cuvant de spus, care a crescut productia de gaze naturale din 2020, 2021, inclusiv anul acesta este o crestere de productie. Daca compari…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca Romania poate incepe sa exploateze gazele din Marea Neagra. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea offshore. „Oficial poate incepe exploatarea gazelor din Marea Neagra. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat astazi decretul privind promulgarea…

- Proiectul de modificare a Legii offshore, in dezbaterea plenului Senatului Foto: www.omvpetrom.com/ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Vazuta ca o speranța pentru asigurarea securitații energetice a țarii, proiectul de modificare a Legii offshore intra astazi în dezbaterea…

- “Eu estimez ca in aceasta vara in sistemul national de transport va intra gaz romanesc din Marea Neagra, din zona offshore. Total, productia anuala, pe un an de zile a acestei companii, Black Sea Oil&Gas, va fi de circa un miliard de metri cubi, deci vom avea intrat in aceasta vara-toamna in jur de…

- Romania va avea gaze naturale si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, iar incepand de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze in plus, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv…