Virgil Popescu: Am promis că în data de 1 iunie vom deschide…

Terasele se vor deschide la 1 iunie, a declarat la TVR ministrul economiei, Virgil Popescu, in direct prin telefon. iar patronii fac pregatiri pentru o redeschidere in conditii de siguranta. Dezvoltam acest subiect cu ministrul economiei, Virgil Popescu, in direct prin telefon.