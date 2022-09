Stiri pe aceeasi tema

- Depozitele in care sunt stocate gazele naturale sunt acum pline in proporție de aproape 76%. Rezerva este de 2,3 miliarde de metri cubi, mai mult decat anul trecut, a anunțat ministrul energiei, Virgil Popescu, la un post de televiziune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Premier Energy cumpara pachetul majoritar de actiuni emise de Hargaz Harghita Gaz si, astfel, preia controlul asupra companiei”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma, intrebat daca s-a pus problema exploatarii gazelor de sist in contextul crizei energetice cu care se confrunta Europa, ca nu s-a discutat despre acest subiect. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Inmagazinarea in depozite, pentru iarna a depasit cu mult graficul asumat. La 1 septembrie am fi trebuit sa avem 57% din capacitatea de depozitare totala a depozitelor din Romania, suntem deja la 70%, estimam ca probabil in cursul lunii septembrie vom ajunge la cei 80% minim si continuam sa inmagazinam.…

- „Finalizarea cu succes a achizitiei de catre Romgaz a participatiei Exxon in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra este un pas important in obtinerea independentei energetice a Romaniei, intr-un moment dificil nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreaga Europa. In conditiile in care statul roman…

- Guvernul anunta ca intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale, industria critica si consumatorii romani nu vor fi afectati de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului de gaze naturale. „Romania va avea asigurat necesarul pentru iarna 2022-2023. Rezervele de gaze ale…

- Proiect nou de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra Foto: Sorin Cealera Prim-ministrul Nicolae Ciuca apreciaza ca începerea producției de gaze naturale în cadrul proiectului de dezvoltare Midia reprezinta un moment istoric, pentru ca aceasta va genera un miliard de metri cubi anual.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la Vadu, la ceremonia de incepere a productiei de gaze naturale in cadrul Proiectului MGD, operationalizat de compania Black Sea Oil & Gas, ca este un moment istoric pentru industria energetica din Romania, fiind vorba despre primul proiect de exploatare…