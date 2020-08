Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30% din datele de secventiere a genomului din esantioane de virus COVID-19 colectate de Organizatia Mondiala a Sanatatii au aratat semne de mutatie, dar nu exista dovezi ca a dus la o boala mai severa, a declarat vineri un oficial de top al OMS, scrie AFP, citata de Hotnews.

- Tineretea si o sanatate de fier nu sunt garantii ca virusul SARS CoV 2 nu va face ravagii. Intr-un apel disperat la responsabilitate, un reputat medic radiolog explica, in exclusivitate pentru Observator, cum ataca noul coronavirus plamanii unor pacienti tineri si fara alte afectiuni.

- O noua tulpina gripala agresiva se numara printre principalele amenintari pe care le urmaresc specialistii. Aceasta, in conditiile in care intreaga lume lupta acum cu actuala pandemie de coronavirus. Cercetatorii spun ca noua tulpina are "toate caracteristicile" pentru a se adapta sa infecteze…

- Oamenii de stiinta au identificat un nou tip de gripa in China. Se pare ca porcii transporta virusul si il pot transmite la oameni. Cercetatorii sunt ingrijorati ca forma descoperita ar putea suferi mutatii care mai apoi se vor raspandi cu usurinta de la o persoana la alta. Virusul descoperit are…

- ”Deocamdata ne bucuram de caștigarea proiectului impreuna cu Institutul Cantacuzino din București. Continuam cercetarile pe celule umane, in special pe celulele mele, eu m-am vaccinat. Urmeaza ca Institutul sa faca experimentele pe animale și in același timp noi pregatim actele pentru studiile…

- Ziarul Unirea Nelu Tataru: „Suntem intr-un context in care nu avem un virus stabil. Sunt mai multe tulpini in circulatie” Nelu Tataru, Ministrul Sanatații, a declarat, joi, ca virusul COVID-19 a suferit mutații, iar in acest moment exista mai multe tulpini in circulație. ”Orice virus in evolutia lui…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat ca noul coronavirus a suferit mutații, tocmai de aceea au aparut cazuri de reinfectari, cum este situația celor 3 persoane de la Sibiu, care inițial se vindecasera, iar acum au din nou teste pozitive.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…