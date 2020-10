Virgil Musta, despre protestul din faţa Mitropoliei din Iaşi: Din cauza acestor adunări am ajuns în situaţia asta "Si eu sunt credincios, cu toate astea cred in dovezile stiintifice care arata ca purtarea mastii si distantarea sociala sunt singurele masuri care impiedica infectarea. Sunt foarte curios daca acesti oameni poarta sau nu masca la acea adunare. Acestea sunt situatiile care ne-au adus in situatia in care suntem acum. Aceste adunari in care nimeni nu respecta regulile au devin focare de infectie. Este foarte greu sa vezi cum iti moare cineva drag pentru ca tu sau cei din jur nu vor sa respecte niste reguli banale. In momentul in care se aduna, sa se respecte regulile. Putem face orice,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

