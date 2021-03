Virgil Musta, despre evoluția COVID: Cu greu mai facem faţă cazurilor severe care necesită internare Medicul epidemiolog Virgil Musta, din Timișoara, afirma ca se observa o creștere a cazurilor Covid-19 in Europa, iar acest lucru este vizibil din pacate și in Romania. Coordonatorul secției Covid-19 din cadrul clinicii „Victor Babeș” susține ca este posibil un al treilea val al pandemiei, iar situația este una ingrijoratoare. „Avem experienta anului trecut, in momentul in care in Europa a inceput sa apara si sa creasca numarul de cazuri, la un interval de 2-3 saptamani, au aparut si la noi si apoi au crescut. Acelasi lucru se intampla si acum. Foarte probabil ca si noi urmam calea Europei, din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment al medicului Virgil Musta: De doua saptamani, cu greu mai facem fata cazurilor severe care necesita internare Europa se confrunta cu un val al panemiei de COVID-19, val resimțit și in Romania, avertizeaza medicul Virgil Musta de la Timișoara. Medicul se asteapta la o crestere a numarului…

- Medicul Virgil Musta de la Timisoara afirma ca Europa se confrunta cu un nou val al pandemiei de coronavirus si acest lucru se vede si in Romania, transmite g4media . Medicul se asteapta la o crestere a numarului de cazuri. ”De doua saptamani, cu greu mai facem fata cazurilor COVID severe care necesita…

- Medicul Virgil Musta de la Timisoara afirma ca Europa se confrunta cu un nou val al pandemiei de coronavirus si acest lucru se vede si in Romania si se astapta chiar la o crestere a numarului de cazuri. „De doua saptamani, cu greu mai facem fata cazurilor COVID severe care necesita internare”, afirma…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat ca inscrierile pentru etapa a treia de vaccinare ar trebui sa inceapa din luna martie. „Probabil ca in aprilie, undeva la jumatate lunii aprilie, vom incepe și a treia etapa de vaccinare. Vom pune in funcțiune…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, anunța ca in acest moment in Romania au fost vaccinate 459 de mii de persoane. „In acest moment in Romania incepand cu data de 27 decembrie au fost administrate un numar de 484.631 de doze la un numar de aproximativ…

- Un medic din Galați, critica masurile luate de Guvern privind pandemia de Covid 19. Aurel Nechita susține ca Romania se relaxeaza in timp ce Europa inasprește restricțiile și vorbește despre deschiderea...

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara au apelat la o noua terapie pentru bolnavii cu plamanii afectati de infectia cu virusul SARS-CoV-2, bazata pe un sistem cu flux mare de oxigen, care presupune astfel o scadere a numarului internatilor care pot ajunge in sectiile…

- In Timișoara, campania de vaccinare a inceput duminica dimineața la ora 10:00, cu medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, cei aflați din martie in linia intai in lupta impotriva coronavirusului. Printre primele cadre medicale care au primit serul se afla și Virgil Musta, care a spus…