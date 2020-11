Virgil Musta avertizează! Când vine ADEVĂRATA CRIZĂ în România Intrebat, joi, la Digi24, cat mai avem pana cand ne vom confrunta cu adevarata criza, Virgil Musta a spus ca situația este foarte, foarte dificila. Romania se confrunta cu o continua creștere a cazurilor noi și se va mai confrunta cu ele pana cand masurile se vor dovedi eficiente: „Asta inseamna ca la doua - trei saptamani de la luarea unor masuri vom putea avea rezultate. Pana atunci cazurile vor crește, situația din terapiile intensive este critica”. „Eu cred ca in foarte scurt timp sistemul va fi copleșit și trebuie sa gasim soluți i”, a afirmat medicul din Timișoara. Intrebat, mai departe,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

