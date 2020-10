Virgil Ianțu, plătit să spună că are coronavirus? Cum a reacționat prezentatorul Tv Din fericire, Virgil Ianțu a avut o forma ușoara de coronavirus și nu a fost nevoit sa fie internat in spital, astfel ca timp de doua saptamani a stat izolat la domiciliul. Prezentatorul TV a vorbit despre simptomele pe care le-a avut, dar și cat de mult i-au fost afectați plamanii. „Nu am fost internat, am avut o forma ușoara. Am pierdut gustul și mirosul. Am avut o stare neplacuta vreo patru zile. Acum sunt bine, nu m-am panicat. Am stat doua saptamani acasa, apoi am facut și investigații, am plamanii afectați sub 10%. Nu au fost probleme', a povestit prezentatorul in cadrul unei emisiuni TV.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

