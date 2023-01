​Ziua Culturii Nationale: Eveniment special duminica, la Tulcea

Ziua Culturii Nationale este marcata in fiecare an, incepand din 2011, la 15 ianuarie, data aleasa fiind aceea a nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu 1850 1889 .Cu acest prilej, duminica, 15 ianuarie, ora 12.00, in Parcul T.A.V.S, va avea loc inaugurarea… [citeste mai departe]