Stiri pe aceeasi tema

- Un bucureștean care s-a ratacit pe munte, in zona Poiana Coștilei, din Munții Bucegi, și-a facut o vizuina in zapada pentru a reuși sa treaca noaptea cu bine. Bucureșteanul in varsta de 18 ani s-a ratacit, sambata, pe munte, in Bucegi, in timp ce cobora cu schiurile, dar a reușit sa iasa din…

- Un tanar in varsta de 18 ani, care ratacit pe munte, in Poiana Costilei din muntii Bucegi, si-a sapat o vizuina in zapada si a supravietuit o noapte. Tanarul este din București și s-a ratacit sambata, in Bucegi, in timp ce cobora cu schiurile. Tanarul era echipat pentru expediție, dar și-a dat seama…

- Un bucureștean care s-a ratacit pe munte, in zona Poiana Coștilei, din Munții Bucegi, și-a facut o vizuina in zapada pentru a reuși sa treaca noaptea cu bine. Bucureșteanul in varsta de 18 ani s-a r...

- Un barbat a fost arestat dupa ce a intrat cu masina intr-o piata pietonala din capitala Albaniei, Tirana. Desi totul putea deveni cu usurinta o tragedie, un barbat a intervenit curajos si l-a impiedicat pe soferul imprudent sa accidenteze trecatorii. Imaginile au surprins momentul in care acesta s-a…

- Daca aveai impresia ca unele lucruri nu sunt reale pe internet, ei bine, 20.000 de japonezi, care urmareau o influencerița pe Twitter, au avut parte, probabil, de șocul vieții. Aceștia urmareau o domnișoara care parea sa aiba 20-25 de ani, motociclista, care știa sa iși repare singura motorul. Presa…

- Prezent intr-o conferința de presa in care vorbea despre greutațile financiare prin care trec fermierii romani, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a fost surprins intr-o ipostaza.. interesanta pentru un politician. Acestuia i-au ieșit din buzunarul de la sacou mai multe bancnote, unele de 200 de lei, altele…

- Un barbat din Campina ar putea intra in Cartea Recordurilor, fiind unul din puținii oameni care a putut sa combine atat de multe infracțiuni dintr-odata. Ei bine, conform CampinaTV, acesta a fost prins la volan baut, fara permis, avand buletinul expirat de ceva timp, iar asigurarea obligatorie a mașinii…

- Cand vrei cu orice preț sa scapi de lege și dai șpaga, numai ca dai din lac in puț.. Da, i s-a intamplat asta unui barbat din Timiș. Pentru ca a incalcat Codul Rutier in ajun de Craciun și a vrut sa scape de dosar penal, omul s-a gandit sa ii dea șpaga polițistului care... View Article