Stiri pe aceeasi tema

- Antonia are, din nou, stari proaste și nu se simte bine nici fizic, dar nici psihic. Episoadele de bulimie au aparut și, in urma incalcarii repetate a regulamentului Mireasa, a ajuns in cursa de eliminare.

- La petrecerea de zilele trecute, Albert s-a apropiat de Adriana. Cei doi concurenți se afla, din nou, in cunoaștere. Ce au declarat cand au fost intrebați de prezentatoarea emisiunii, Gabriela Cristea, ce fel de relație au in prezent.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- In ediția din data de 8 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, un nou concurent a calcat pragul emisiunii. Ștefan, in varsta de 25 de ani și absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport, a venit pentru a-și intalni marea dragoste in cadrul competiției de la Antena 1. Mai mult decat atat,…

- Albert și Maria au incceput sa se cunoasca mai bine, dupa ce s-au sarutat in urma cu cateva zile. Concurentul i-a spus acesteia ca este artist, iar acest lucru presupune sa fie plecat des de acasa. Cat de dispusa ar fi tanara sa accepte acest lucru!

- Dupa ce aproape o luna și-a concentrat atenția asupra lui Albert, cu care a și ieșit, Antonia s-a reorientat. Concurenta s-a apropiat de Valentin, cu care este impreuna incepand de astazi, fiind al treilea cuplu din casa Mireasa.

- Antonio spune ca a fost atrasa din prima de Albert și ca și-a dorit sa il cunoasca mai bine, dar concurentul parea ca nu este prea incantat. Ieri, tanarul a declarat ca o vede doar ca pe o simpla prietena și ca nu ia in calcul varianta de a forma un cuplu.

- Ediția de astazi de la Mireasa a adus o eliminare in randul baieților. Silviu a obținut cele mai puține voturi, prin urmare, a parasit competiția. Tanarul spune ca și-ar fi dorit sa aiba șansa sa le cunoasca mai bine pe fete, dar a ajuns sa fie implicat in tot felul de conflicte.