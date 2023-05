Vipera neagră din munții României Silvicultorii din Petroșani au suprinsi un exemplar melanic de vipera (Vipera berus) intr-o padure de fag din Muntii Sureanu, pe Valea Molidului. Vipera a prins un șoricel și il manca. Vipera berus este un șarpe veninos, unul din cele 9 specii de vipere existente in Europa și una din cele trei specii ce exista in […] The post Vipera neagra din munții Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

