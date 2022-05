Actrița a facut noi dezvaluiri despre harțuirea sexuala la care a fost supusa in urma cu 20 de ani, dupa ce a jucat in filmul Filantropica, harțuire despre care a vorbit, in premiera, pe scena Premiilor Gopo . Invitata la Digi24, Viorica Voda a povestit, printre altele, ca la inceputul anilor ’90, cand a venit din Republica Moldova in Romania, era „un copil foarte emotiv, foarte sensibil” și ca i-a fost greu sa se adapteze in Bucureștiul de dupa Revoluție. „Filmul a facut 20 de ani, fetița mea a facut 20 de ani. Gandiți-va ca debutul meu era exact la o varsta 20 cu plus, dar din punct de vedere…