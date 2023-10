Stiri pe aceeasi tema

- Viorica și Ionița, lautarii din Clejani fac parte din distribuția viitoarei superproducții ”Modi”. Practic filmul cu care celebrul prieten al muzicanților, celebrul Johnny Deep se intoarce pe scaunul de regizor pentru un lung-metraj dupa 25 de ani. Al Pacino a confirmat ca va juca in drama ce are la…

- „Ocolul pamantului in 80 de zile”, coproductie Franta, Germania, Italia si Regatul Unit a anului 2021, a fost filmat in Africa de Sud si Romania, iar peisajele si cladirile din Bucuresti si Ploiesti au recompus atmosfera din Londra, Paris si chiar New York, potrivit news.ro.Din 11 octombrie, telespectatorii…

- Romania rateaza inca o sansa de promovare la targul de turism de la Paris, desi are cel mai mic numar de turisti straini din Uniunea Europeana, dupa ce a ratat si participarea la cel mai mare targ de turism din lume in primavara, sustin reprezentantii Asociatiei Incoming Romania, care reuneste peste…

- Muzeul de Arta din Targoviște gazduiește prima expoziție a unui membru al familiei de artiști Blendea. „Gradina secreta – loc al memoriei” semnata de Adriana Blendea, restaurator de arta de patrimoniu in Franța, a fost vernisata ieri, 1 septembrie 2023, ca un omagiu orașului unde a trait si a creat…

- Lara Fabian revine in Romania, pe scena Stadionului Arcul de Triumf, intr-un regal artistic dedicat aniversarii lui Gheorghe Zamfir. Celor 2 interpreți li se va alatura marele tenor Jose Carreras, cunoscut și pentru multiplele gesturi de suflet infaptuite in sprijinul copiilor diagnosticați cu leucemie…

- Dupa o jumatate de secol, Sarutul de Brancuși pleaca de la Muzeul de Arta din Craiova la București! „Sarutul lui Brancuși, primul din celebrul ciclu dedicat iubirii, iși gasește perfect locul intre capodoperele de la National Portrait Gallery. Mulțumim Muzeului de Arta Craiova pentru deschiderea de…

- „Incepand de acum nu mai am voie sa conduc, din cauza metastazelor la creier, nu mai am voie sa urc pe scena, nu mai am voie sa urc scarile singura. Am voie sa ma plimb in jurul casei vreo cinci kilometri pe zi, ca sa se oxigeneze corpul, și am voie sa stau in pat”, a spus Rona Hartner.Timp de doua…