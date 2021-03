Stiri pe aceeasi tema

- Favipiravir, un antiviral folosit pentru gripa in Japonia, care poate fi administrat bolnavilor de COVID-19 cu forme usoare si medii, ar putea fi primul antiviral impotriva coronavirusului fabricat in Romania, la Cluj, anunța Mediafax. Medicamentul Favipiravir va fi produs la Terapia Cluj,…

- Starea de alerta pe teritoriul Romaniei se va prelungi pentru inca 30 de zile. Premierul Florin Cițu a facut precizari referitoare la noile restricții care vor intra in vigoare. Șeful Guvernului a menționat ca odata cu prelungirea starii de alerta se va extinde și interdicția de a circula pe timpul…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung in țara pe la Vama Nadlac 2, vineri, in ziua de Craciun, in jurul orei 12.00, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este momentul cand marcam...

- Colegiul Medicilor din Romania saluta autorizarea vaccinului impotriva COVID-19 si lanseaza un apel catre medici sa puna la dispoziția pacienților toate datele pe care le au. Președintele Colegiului, Daniel Coriu, afirma ca vaccinarea este „cea mai buna optiune pe care o avem in acest moment la dispozitie…

- Andreea Dragoman se pregatește de sarbatorile de iarna și de momentul cand va ajunge la parinții ei, la Mediaș, pe care nu i-a mai vazut de ceva timp. Pana atunci, una dintre cele mai bune jucatoare de tenis de masa din Romania, a impodobit bradul de Craciun. Dar nu oricum, ci cu mingii de tenis pe…

- Ștefan Birtalan, unul dintre cei mai mari jucatori de handbal din Romania, a acceptat invitația de participa la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu". A cucerit titlurile mondiale in 1970, la Paris, in Franța, și in 1974, la Berlin. La CM 1974 a fost golgheterul competiției, cu 43 de goluri marcate. ...

- Autoritațile au decis ca targul sa se organizeze și anul acesta in Piața Sfatului. Se vor respecta reguli stricte. Decizia s-a luat in urma consultarilor la care au luat parte Primaria Brașov, DSP, agentii economici si Prefectura județului Brașov. Incidenta cazurilor de COVID in Brașov este de 6,59/1000…

