Stiri pe aceeasi tema

- Sursa citata a precizat ca victima, in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Suceava si transportata la spital.La fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Radauti cu o autospeciala pentru descarcerare, in sprijinul…

- "Cu mare tristete si durere va informam despre decesul cantaretei si compozitoarei Elza Soares, la varsta de 91 de ani (...) in locuinta sa din Rio de Janeiro, din cauze naturale", se arata in comunicatul postat pe contul de Instagram al artistei, citat de Agerpres.Cu peste 30 de discuri la activ in…

- Viceamiralul Mircea Caragea, la 103 ani, este singurul veteran de razboi in viata al Fortelor Navale Romane, care a slujit tara, cu onoare si cu cinste, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, la bordul navelor militare. Dupa venirea la putere a comunistilor, a fost trecut in rezerva, fiind nevoit…

- Consiliul Județean (CJ) a estimat cheltuieli de investiții in valoare de peste 270 milioane lei in acest an, in condițiile in care bugetul local al instituției are venituri prognozate de circa 560 milioane lei. Proiectul de buget al județului pe anul in curs este in faza de consultare publica și poate…

- Joyskim Dawa, 25 de ani, fundașul lui FC Botoșani, a dezvaluit intr-un interviu pentru Libertatea care a fost impactul țarii noastre asupra lui și de ce merge pana la Suceava, pentru cel mai bun sushi din zona. Apreciaza ca viața in Romania e mai ieftina decat in Occident, credea ca Dracula și Ceaușescu…

- Guvernul a reaprobat, in ședința de marti, indicatorii tehnico-economici pentru construirea Centrului social de recuperare și ingrijire ”Sfantul Nectarie” in comuna Putna (județul Suceava). Astfel, se va construi un ansamblu arhitectural compus dintr-un camin de batrani și o zona de recuperare care…

- Doua persoane, tata si fiu, din comuna suceveana Preutesti au fost impuscate de politistii care fusesera chemati sa aplaneze un conflict in familie, fiind raniti usor, a informat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Potrivit sursei citate, este vorba despre un barbat in varsta…