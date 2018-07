In mesajul sau transmis cu prilejul Zilei Imnului National, Dancila a spus: "Marcam astazi Ziua Imnului National al Romaniei, sarbatoare cu o incarcatura aparte in Anul Centenar al Marii Uniri. "Desteapta-te, romane!" le-a insuflat curaj romanilor in multe momente ale istoriei moderne. I-a mobilizat si pe cei care la 1 decembrie 1918 s-au adunat pe Campia Libertatii de la Alba-Iulia, acordurile sale exprimand atunci bucuria vointei implinite a romanilor de unitate".

Adunarea de la 1 decembrie 1918 nu a avut loc pe Campia Libertatii din Alba Iulia, ci pe Campul lui Horea din Alba Iulia,…