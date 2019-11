Stiri pe aceeasi tema

- Unchiu' Sapro sau 1Q Sapro a facut muzica și teatru. Fostul Morometzii, care a lansat melodii cu mesaje sociale precum ”Romania, trezește-te”, ”Antirechini”, ”Alianța maro”, ”Imi pare tare rau, Pinocchio” ori ”Lasa-te de furat”, a venit astazi la Maratonul Libertații lui Tetelu. Pe numele sau real Cezar…

- Am ajuns la cel de-al patrulea invitat al zilei, la Maratonul Libertații lui Tetelu. De aceasta data ne-a calcat pragul studioului, Ovidiu Eftimie, jurnalist brașovean și redactor la site-ul Times New Roman. Dar și scriitor! Andrei a debutat in 2016 cu romanul bestseller Arhanghelul Raul. Scriitorii…

- Pistruiații din Romania pot sa rasufle ușurați. Asociația Pistruiaților are un președinte care ii reprezinta la Maratonul Libertații lui Tetelu. Ovidiu Eftimie de la Times New Roman știe cum ar arata Romania daca ar fi condusa cu umor. Ar avea șanse sa intre in top, acolo unde nu a fost niciodata. Tetelu…

- Urnele de vot din diaspora abia mai fac fața valului de opțiuni ale romanilor. Urnele din Romania sunt mai relaxate, dar alegatorii care nu au plecat din țara vin in forța pe turnanta. Pe acest fond de inspirație bacoviana și olimpica, Andrei Manțog de la Kamikaze e hotarat: vine la ora 12.00 la Maratonul…

- Realitatea Plus a difuzat informația ca in permisia de o zi pe care a avut-o pe 31 octombrie, Liviu Dragnea a avut discuții cu mai mulți social democrați. Postul de știri a precizat ca Dragnea s-a intalnit cu Lia Olguța Vasilescu, Florin Iordache, Darius Valcov, dar și cu un alt lider al partidului.…

- Irina Tanase a mers in vizita la finii ei. Bucuroasa de timpul petrecut cu ei, iubita lui Liviu Dragnea s-a fotografiat cu micuții și a publicat imaginea pe contul ei de socializare. Imediat, o amica a reacționat: „Ce bine iti sta cu copii, nu faci si tu unul?”. Irina, insa, nu a raspuns provocarii.…

- Claudiu Teohari, 37 de ani, cunoscut ca Teo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de stand-up comedy din Romania, n-a avut mila de clasa politica la Maratonul Libertații lui Tetelu. ”Mediul politic ne afecteaza ca nu se mai pot face glume. Daca ai un om care insuși este o caricatura, nu il poți caricaturiza.…

- USR a transmis, marti dupa investirea Guvernului Orban, ca ”se incheie o perioada neagra din istoria recenta a Romaniei”, o perioada in care ”Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Darius Valcov, Catalin Radulescu, Florin Iordache, Carmen Dan si altii asemenea si-au batut joc de romani si de Romania”. ”Acum,…