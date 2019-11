Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a afirmat, sambata, la Arad, ca secțiile de vot in Diaspora s-au dublat și ca daca se fac iar cozi și nu se va putea vota in trei zile, acest lucru nu va mai putea fi explicabil, potrivit Mediafax.Citește și: Traian Basescu il critica pe Ludovic Orban: A facut…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- Premierul demis Viorica Dancila a anunțat ca parlamentarii PSD nu vor participa la votul de investire al Guvernului Orban. Liderul PSD a susținut ca toți cei care vor vota noul Guvern trebuie sa iși asume și programul de guvernare al PNL, un program „bazat pe reduceri”.„Toți cei care vor vota…

- Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul va adopta, joi, o ordonanța de urgența privind extinderea termenului de inregistrare pentru votul din strainatate. Premierul a precizat ca AEP a decis sa mențina aplicația de inregistrare deschisa."Autoritatea Electorala Permanenta a depus la Secretariatul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca respinge integral remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. De la tribuna Administrației Prezidențiale, președintele in funcție, inscris in cursa pentru un nou mandat, ultimul…