Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, la Arad, ca luni, in Parlament, va fi un vot pentru instalarea noului Guvern si a "unui premier expert in plangeri penale", care parca "joaca intr-o scena de comedie". "Luni va fi un vot pentru noul Guvern, va fi un vot pentru instalarea unui…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat sambata, la Arad, ca liderul desemnat sa formeze noul guvern, Ludovic Orban (PNL), este un expert in plangeri penale.„Luni va fi un vot pentru instalarea unui expert in plangeri penale. Parca joaca intr-o scena de comedie.…

- Premierul interimar Viorica Dancila a spus, sâmbata, în județul Arad, ca PSD nu va fi prezent în sala luni când se va vota Guvernul. Ea a admis ca în partid sunt „tradatori”, pe care i-a îndemnat ca „a doua zi sa mearga în partidul-foarfece…

- "Eu am facut blat cu domnul Iohannis sa daram un Guvern?! Domnul Ponta vorbește de blat cand a stat drepți in fața domnului Iohannis. Daca aveam un blat cu domnul Iohannis nu darama Guvernul. Uitați-va cine se bate cu domnul Iohannis și cine e cel mai vehement. Uitați-va cați miniștri nu am in cabinet.…

- Premierul demis Viorica Dancila a afirmat marti, la Botosani, ca niciodata PSD nu s-a confruntat cu atata ura si a adaugat ca nicaieri in Europa un presedinte cere desfiintarea unui partid politic, in loc ca acesta sa fie un factor de dialog, un mediator."Sunt de 23 de ani in acest partid.…

- Aeronava care aduce sicriul cu ramașițele pamantești ale Reginei-mama Elena din Elveția in Romania a aterizat pe Aeroportul Internațional Otopeni. Atat premierul demis Viorica Dancila, cat și premierul propus de Iohannis, Ludovic Orban, participa la ceremonia dedicata Reginei-mame.Vineri dimineața,…

- Ziarul Unirea Viorica Dancila dezlanțuita: Plangeri penale impotriva lui Iohannis și Ponta Viorica Dancila dezlanțuita: Plangeri penale impotriva lui Iohannis și Ponta. E deranjata de afirmațiile: ”Guvern corupt” și „o sa chem mascatii sa o scoatem din Guvern” Premierul Viorica Dancila a reiterat joi,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga. "Si Rovana Plumb, si Dan Nica reprezinta solutii profund nefericite pentru comisar…