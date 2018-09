Dupa ce in presa au aparut informații ca premierul Viorica Dancila ar fi intarziat la intalnirea cu Jean-Claude Juncker, iar acesta a plecat dupa 5 minute de așteptare, biroul de presa al Guvernului a transmis precizari in acest sens: „Urmare a unor informații publicate in spațiul public referitoare la așa zisa intarziere a premierului Viorica Dancila la intalnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Biroul de presa al Guvernului face urmatoarele precizari: Protocolul Guvernului Romaniei a fost informat de Reprezentanța Delegației Comisiei Europene in Romania ca aeronava…