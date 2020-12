Stiri pe aceeasi tema

- Biserica este locul de intalnire a omului cu Dumnezeu și cheama intotdeauna creștinii sa inmulțeasca Binele, adapost la vremuri grele, marturie a curajului și a fortei Harului Divin. Sufletul comunitații ne unește, credincioșii, de la copii adusi in brate de parinti si pana la batranii sprijiniti in…

- Credincioșii ortodocși și catolici sarbatoresc, astazi, Intrarea Maicii Domnului in biserica, zi cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Parintii Maicii Domnului, Sfintii Ioachim si Ana, l-au rugat pe Dumnezeu sa le daruiasca cinstea de a fi parinti, fagaduind ca daca vor avea un…

- Calin Popescu Tariceanu atrage atenția asupra noilor greșeli ale Guvernului Orban. „Am primit foarte multe comentarii sau chiar critici ca de ce țin partea celor din HORECA in lupta lor cu Guvernul, cum pot s...

- Preot doctor Adrian Alexandrescu. S-a nascut la Podu Turcului, in 1979, intr-o familie care a iubit și a fost aproape de Biserica. Bunicul patern a fost dascal la biserica din sat, strabunicul a fost preot, iar dragostea pentru Dumnezeu și chemarea catre El a simțit-o inca de cand era in clasa a VII-a.…

- Inca ne cand ne naștem, mulți dintre noi știm ca inca de la Botez primim Sfanta Impartașanie, insa ce semnifica aceasta taine cu adevarat și ce reguli trebuie aplicate de fiecare data cand ajungem la Biserica pentru a o primi!

- Prognoza Bancii Naționale a Romaniei (BNR) nu este deloc optimisti pentru urmatoarele luni, cand un val de scumpiri va pune stapanire pe Romania. Raportul anual pentru inflație vine cu vești dezastruoase pentru romani. Specialiștii financiari ii sfatuiesc pe romani ca, pe termen scurt, sa renunțe la…

- Azi, credinciosii praznuiesc Inaltarea Sfintei Cruci. Este o zi importanta in calendarul crestin-ortodox. Este cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii crucii. In popor, Inaltarea Sfintei Cruci se mai numeste si Ziua Crucii si este considerata data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei.…

- Mitropolitul Laurențiu a slujit duminica in Catedrala din Sibiu și le-a explicat credincioșilor Pilda lucratorilor rai. Ierarhul a spus ca deși se adresa iudeilor, parabola ramane actuala și se refera și la noi, cei care lucram in „via lui Dumnezeu”.„Fiecare dintre noi avem o lucrare de implinit,…