- Fostul deputat PSD, Viorel Hrebenciuc, a fost luat de polițiști de acasa și va fi incarcerat la Penitenciarul Rahova, dupa ce Curtea de Apel București l-a condamnat la 3 ani de inchisoare. Dupa decizia Curții de Apel București, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații…

- Poliția Capitalei anunța ca, avand in vedere decizia instanței, astazi, 08.09. 2021, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale a pus in aplicare un mandat de executarea a pedepsei cu inchisoarea, emis pe numele lui Nelu Iordache. Omul de afaceri…

- O polițista din București a fost gasita moarta, miercuri dimineața, in fața blocului in care locuia. Surse ancheta au declarat pentru ziarul Libertatea ca femeia lucra in cadrul Direcției Generale Anticorupție. In acest caz polițiștii au deschis un dosar penal. „In aceasta dimineața, prin apel 112…