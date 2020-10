Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta spune ca Inspecția Muncii trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama, iar angajații care ocupa posturi cheie trebuie sa conduca alți subordonați numai dupa ce au dat concurs. Ministrul se plange și ca inspectorii au ignorat ordinul de a face mai multe controale la angajatorii…

- Avertisment pentru romanii care cumpara substanțe dezinfectante pentru a se feri de posibile contaminari cu coronavirus. Piața romaneasca a fost invadata de zeci daca nu sute de produse dezinfectante contrafacute, care reprezinta un pericol real pentru cei care le folosesc. In tentativa de a-și reduce…

- In Romania exista in prezent un numar de 5.580.000 de salariati activi, cu doar 640 de angajati mai putin decat in luna ianuarie, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres. Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a sustinut ca cifrele prezentate recent de Inspectia…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a prezentat un program, adoptat de Guvernul Romaniei, pentru acordarea de ajutoare pentru companiile care doresc sa reduca programul de lucru al angajatilor, dar si pentru persoanele care lucreaza independent, pentru sezonieri si chiar pentru zilieri. Potrivit…