- Deputatul liberal Tudor Polak a afirmat, luni, in plenul Camerei, la dezbaterea proiectului legii pensiilor, ca reprezentantii USR si AUR au ales sa faca "zgomot" in contextul in care noua lege a pensiilor elimina inechitatile si este bazata pe contributivitate."Dezbatem un proiect extrem de important.…

- Deputatii urmeaza sa dezbata si sa voteze astazi Legea pensiilor, document aflat in procedura de urgenta. Acesta a fost adoptat saptamana trecuta de catre Senat. Camera Deputatilor este for decizional, insa doar daca raportul comisiei de specialitate va fi dat in timp util.

- Proiectul legii pensiilor, care a provocat controverse in coalitie, a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de executiv. Sedinta de guvern a fost amanata si apoi intrerupta joi, pe fondul neintelegerilor din coalitie privind noua lege a pensiilor. Ministerul Finantelor a dat avizul cu observatii pe proiectul…

- Ministrul Muncii anunta cand va fi adoptat proiectul legii pensiilor de Guvern: Vom avea o crestere medie a pensiilor de 40%Ministra Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a anuntat, in sedinta de luni a Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, ca noua initiativa legislativa a…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, le-a prezentat luni deputatilor din comisiile pentru munca noul proiect al legii pensiilor, precizand ca, potrivit calendarului asumat, acesta ar urma sa fie aprobat in Guvern pe data de 9 noiembrie, iar pana la 20 noiembrie de catre Parlament.

- Camera Deputatilor va dezbate si vota, luni, proiectul legii pensiilor speciale. Comisiile de specialitate – constitutionalitate, munca si buget – urmeaza sa intocmeasca raportul pana luni la ora 14,00, potrivit programului stabilit de conducerea Camerei. Proiectul va intra in plen tot luni, urmand…

- Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca proiectul legii pensiilor speciale adoptat de Senat contine amendamente „corecte, legitime si de bun simt„, care nu ar mai trebui sa aiba probleme din punct de vedere al constitutionalitatii. „Urmeaza saptamana viitoare sa fie trecute prin Camera Deputatilor. Am…