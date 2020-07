Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat miercuri, la evenimentul de prezentare a Planului Național de Investiții și Relansare Economica elaborat de Guvernul Romaniei. Presedintele a spus ca, „pe fondul pandemiei generate de noul coronavirus, Romania s-a confruntat cu cea mai dificila perioada din ultimii…

- Cheltuielile cu dobanzile in iunie 2020 sunt mai mici decat erau anul trecut in iunie, desi statul s-a imprumutat mai mult pentru a finanta cheltuieli mai mari, fapt care arata in increderea castigata, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, cu ocazia lansarii Planului National…

- Lansarea oficiala a Planului National de Investitii si Relansare Foto: presidency.ro Guvernul a lansat oficial cu puțin timp în urma Planul Național de Investiții și Relansare Economica. La eveniment a participat și președintele Klaus Iohannis, care a precizat ca s-a implicat personal…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu participa miercuri seara la evenimentul de prezentare a Planului National de Investitii si Relansare Economica al Guvernului, care are loc la Clubul Diplomatic. Citu a incercat sa-l flateze pe presedintele Iohannis, insa a sfarsit prin a face o afirmatie…

- Premierul Ludovic Orban nu a ratat ocazia de a lansa un atac la clasa politica, la prezentarea de miercuri a Planului National de Investitii si Relansare Economica, document intitulat "Recladim Romania"."Urmam un model care este bazat pe investiții, pe digitalizare, pe transfer tehnologic,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 1 iulie a.c., o alocuțiune in cadrul evenimentului de prezentare a Planului Național de Investiții și Relansare Economica elaborat de Guvernul Romaniei.„Domnule Prim-ministru, Doamnelor și domnilor miniștri, Excelențe,Stimați…

- Microintreprinderile vor primi granturi de sprijin in valoare de 2.000 de euro fiecare, pentru finantarea cheltuielilor privind stocurile, datoriile catre furnizori, chiriile si utilitatile. Guvernul aloca pentru aceasta masura un buget de 100 de milioane de euro, potrivit Planului National de Investitii…

- Planul de relansare economica gandit de Guvern conține acordarea de granturi pentru firmele mici, scheme de ajutor pentru plata chiriilor companiilor, ajutoare și investiții. Programul Start-Up Nation se va transforma in Star-Tech Innovation, iar banii se vor da firmelor inovative. De asemenea, vor…