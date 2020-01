Violeta Alexandru îi jigneşte pe pensionarii cu pensia minimă VIDEO "Cand am ceva de comunicat, comunic. In rest, muncesc fara sa fac un scop in sine din aparițiile TV.



O angajata a RTV/Sebastian Ghița ținea morțiș astazi, alergandu-ma efectiv, sa faca un caz din marirea pensiei minime. In fapt, o indemnizație sociala data de Stat celor care nu au contribuit la sistemul de pensii sau au contribuit cu un stagiu incomplet.



Nu exista o dezbatere pe aceasta tema. Și ea știa acest lucru. Ii explic civilizat reprezentantei RTV, rugand-o sa imi permita sa port discuția planificata cu persoana care ma aștepta. Dar ea se face ca pune o intrebare.

Sursa articol si foto: rtv.net

