Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, acuza un &"Fake News&" legat de audierea din Comisia Juridica a Parlamentului, unde a primit aviz negativ, deși nu s-a putut crea legatura telefonica. Potrivit Violetei Alexandru, aceasta a sunat pe linia securizata pentru a fi audiata, dar a fost deconectata.

&"FAKE NEWSAudierea din aceasta dimineața ...La ora stabilita, am sunat pe telefonul pus la dispoziție de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizata, am așteptat pe hold pâna am fost deconectata.L-am sunat imediat pe Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon sa îl…