Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat joi seara, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020.Intrebata de moderator daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile".…

- Ministrul desemnat al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, in cadrul audierilor parlamentare, ca nu poate sa raspunda cu "da" sau "nu" la intrebarea daca Guvernul va mari pensiile cu 40% de la 1 septembrie 2020 si a subliniat ca va respecta legea in vigoare. Ministrului…

- Plata pensiilor pe luna ianuarie este in plina desfașurare. Bancile au efectuat platile pensiilor, iar Posta a livrat deja aproape jumatate din pensiile la domiciliu. Asta a anuntat sambata seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook, informeaza Agerpres. „Bancile au facut platile…

- Pensiile distribuite de Posta Romana in bani cash vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a declarat, marti seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Nu e absolut nici…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca in momentul de fața nu exista riscuri pe termen scurt și mediu, scrie bugetul.ro. Insa, ar putea aparea riscuri pe termen lung mai ales ca cei care contribuie la fondul de plata sunt doar cu 400.000 mai mulți decat pensionarii. Citeste si Pensiile…

- Guvernul a majorat salariul minim și va crește și pensiile in 2020, deși bugetul ″⁣paraie din incheieturi″⁣. De unde face Orban rost de bani Este oficial: majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 2.230 de lei a fost aprobata de Guvern. Guvernul a aprobat, în…

- Buget 2020: Pensiile cresc cu 40%, iar salariul minim cu 7,2%. De unde face Guvernul rost de bani Pensiile si salariul minim pe economie vor fi majorate, de anul viitor, iar banii necesari sunt prevazuti in bugetul pregatit acum de guvern. In plus, premierul da asigurari ca varsta de pensionare va ramane…

- "Vreau sa mentin un angajament ferm, si anume, drepturile castigate nu se pierd si legislatia se aplica. Din perspectiva pensiilor, noi dorim sa eliminam pensiile speciale. Cu anumite exceptii: ale magistratilor care beneficiaza de o decizie a Curtii Constitutionale si ale militarilor, care sunt…