Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca va analiza in perioada urmatoare de ce se intampla ca biletele de tratament si odihna pentru pensionari sa nu fie folosite si in ce masura acest lucru se datoreaza unui management defectuos sau procedurilor legale. "Am mai multe subiecte (destul de multe) in lucru in legatura cu activitatea Casei Nationale de Pensii. Termin inventarul celor mai importante probleme in aplicarea legislatiei privind pensiile, deslusesc situatia scanarii Carnetelor de Munca, iau masuri pentru arhivarea corespunzatoare a documentelor si, printre toate…