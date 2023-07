Violențele din Franța au anulat o defilare a casei de modă Celine Defilarea de moda masculina semnata Celine, programata pentru duminica seara la Paris, a fost anulata din cauza revoltelor declansate de moartea tanarului Nahel, ucis marti de un politist, cat si din cauza caracterului "deplasat" al evenimentului in acest context, a anuntat sambata pe retelele de socializare designerul Hedi Slimane, directorul artistic al acestei case de moda, potrivit AFP. CITESTE SI Iranul umilește Franta: Ii cere sa nu mai ucida populația franceza 11:26 3 Nokia a batut palma cu Apple, pe termen lung, pentru un nou acord de licenta pentru brevete 10:21 119 VIDEO El este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIumilește: Ii cere sa nu mai ucida populația franceza 11:26 3a batut palma cu, pe termen lung, pentru un nou acord de licenta pentru brevete 10:21 119 VIDEO El este…

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a cerut duminica guvernului francez "sa puna capat tratamentului violent" la adresa populatiei sale si sa "dea dovada de retinere" in criza provocata de moartea unui tanar ucise un politist, informeaza AFP. CITESTE SI Nokia a batut palma cu Apple, pe termen lung, pentru un nou acord de…

- Ministerul francez de Interne a publicat un ultim bilant al retinerilor dupa violente nocturne in urma decesului lui Nahel: 486 de persoane au fost arestate, dintre care 194 la Paris, relateaza News.ro. Intr-un mesaj postat la ora 03. 00 dimineata in social media, ministrul de Interne, Gerald Darmanin,…

- Un total de 322 de persoane au fost arestate in Franta, dintre care 126 la Paris si in suburbiile sale in noaptea de sambata spre duminica, potrivit Ministerului de Interne, in timp ce violentele declansate de moartea tanarului Nahel, ucis marti de un politist, dau semne clare

- Autoritațile franceze au reținut un total de 322 persoane, dintre care 126 la Paris și in suburbiile sale, potrivit Ministerului de Interne, in timp ce violentele declansate de moartea tanarului Nahel

- Violențele continua in Franța, unde, potrivit celui mai recent bilant al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seara, in legatura cu revoltele care au izbucnit dupa moartea lui Nahel. 79 de politisti au fost raniti, 1.350 de vehicule incendiate, 234 de cladiri arse sau avariate.…

- Autoritatile franceze spera ca tensiunile sa se calmeze joi odata cu un mars al tacerii convocat in semn de omagiu pentru tanarul Nahel, dupa doua nopti de violente declansate de moartea adolescentului de 17 ani, ucis de un politist in apropiere de Paris dupa ce incercase sa scape de un control rutier,…

- Autoritatile franceze spera ca tensiunile sa se calmeze joi odata cu un mars al tacerii convocat in semn de omagiu pentru tanarul Nahel, dupa doua nopti de violente declansate de moartea adolescentului de 17 ani, ucis de un politist in apropiere de Paris dupa ce incercase sa scape de un control rutier,…

- Violentele au continuat, miercuri seara, in toata Franta, in special in regiunea pariziana, unde Nahel, in varsta de 17 ani, a fost ucis de un politist dupa ce a refuzat sa se supuna, scrie AFP.Situatia a inceput sa devina tensionata dupa ora 23.00 (21.00 GMT) la Nanterre, la aproximativ 15 km vest…