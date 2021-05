Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe aeronave israeliene au bombardat sambata obiective din Gaza iar militanti ai Hamas, care controleaza teritoriul, au raspuns lansand rachete in directia Israelului. Conform Agerpres, serviciile de salvare palestiniene au anuntat sambata moartea in urma unui raid aerian israelian a zece membri…

- Armata israeliana a lansat in Gaza, in aceasta dimineața, cea mai ampla oprațiune militara de la inceputul saptamanii. La operatiune au participat 160 de avioane si 40 de tancuri, iar raidurile au vizat in special reteaua de tuneluri de sub Gaza ale militantilor din miscarea Hamas. Bombardamente au…

- Consiliul de Securitate al ONU a organizat miercuri o noua întâlnire de urgenta cu usile închise pe subiectul fierbinte al violentelor israeliano-palestiniene, în care Statele Unite, la fel ca luni, s-au opus adoptarii unei declaratii comune, considerate a fi "contraproductive",…

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell, a cerut, miercuri, oprirea imediata a violentelor in Israel si in teritoriile palestiniene ocupate, in care au murit peste 50 de oameni incepand de luni, transmite Reuters, potrivit news.ro. ”Trebuie facut totul pentru prevenirea…

- O cladire cu zece etaje din orașul Gaza a fost pulverizata miercuri de atacurile israeliene, a declarat un jurnalist AFP.Turnul Al-Shorouk, care adapostea birourile postului de televiziune palestinian Al-Aqsa, este a treia cladire majora din Fâșia Gaza care a fost distrusa de la escaladarea…

- Trimisul special al ONU pentru Myanmar a cerut Consiliului de Securitate sa ia masuri impotriva juntei care conduce tara, dupa ce zeci de protestatari au fost ucisi in ultima luna, in protestele fata de lovitura de stat, informeaza Reuters, potrivit News.ro. Pe 1 februarie, armata din Myanmar…

- ​​Decizia Curții Penale Internaționale (CPI) de a lansa o ancheta asupra potențialelor crime comise în teritoriile palestiniene reflecta „însași esența antisemitismului”, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un mesaj televizat, potrivit AFP.CPI…

- Procuroarea generala a Curtii Penale Internationale (CPI), Fatou Bensouda, a declarat miercuri ca a deschis o ancheta oficiala cu privire la presupuse crime de razboi in teritoriile palestiniene ocupate, o initiativa careia Israelul i s-a opus cu fermitate, relateaza AFP si Reuters. Fatou…