Violențe în Spania: trei simpatizanți franchiști au fost reținuți Trei persoane au fost retinute luni in Spania, dupa ce politia a intrat in conflict cu mai mulți simpatizanți franchiști ai lui Jose Antonio Primo de Rivera, fondatorul mișcarii fasciste Falange din Spania. Violențele au izbucnit dupa ce cadavrul liderului fascist a fost exhumat dintr-un mausoleu de langa Madrid, potrivit Reuters. Aproximativ 150 de simpatizanti ai miscarii s-au adunat luni in fata cimitirului San Isidro din sudul Madridului, unde Jose Antonio Primo de Rivera a fost dus pentru a fi reingropat. Acestia au facut salutul fascist si au cantat imnul falangist „Cu fata la soare”. Cele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

