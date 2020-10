Stiri pe aceeasi tema

- Un protest impotriva restrictiilor din Polonia, organizat sambata in Varșovia, a degenerat, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogen pentru a dispersa manifestanții, noteaza Mediafax.Anuntul ca presedintele Poloniei, Andrzej Duda, este pozitiv pentru noul coronavirus a provocat un…

- Cateva sute de oameni au protestat in orașul Napoli din sudul Italiei impotriva introducerii unor restricții pe fondul raspandirii coronavirusului. Potrivit agenției ANSA, demonstrația pașnica a restauratorilor și a comercianților a degenerat in ciocniri violente cu poliția.

- Sute de persoane au protestat in noaptea de vineri spre sambata la Napoli, un oras din sudul Italiei, fata de noile masuri anti-coronavirus anuntate de autoritati, printre care se regasesc interdictii de circulatie si inchiderea planificata a regiunii. Politia a folosit gaze lacrimogene impotriva multimii.

- Politia ceha a folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa impotriva unei manifestatii violente, la Praga, impotriva masurilor luate de Guvern pentru a contracara pandemia de COVID-19, relateaza AFP.

- Cancelarul german a anuntat vineri ca in 11 din cele mai mari orase ale Germaniei sa fie impuse restrictii antiepidemice mai stricte daca se depaseste la nivel local pragul de 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in decurs de o saptamana, scrie Agerpres.Masurile pot include reguli mai…

- Peste 18.000 de persoane au participat la o manifestație impotriva masurilor anti-COVID in Berlin. Poliția i-a dispersat dupa ce manifestanții nu au respectat regulile de baza, iar un protestatar a fost arestat in urma unei confruntari cu oamenii...

- Peste 18.000 de persoane participa, sambata, la o manifestație impotriva masurilor anti-COVID in Berlin, scrie BBC, citand poliția germana. Un protestatar a fost arestat in urma unei confruntari cu oamenii legii, scrie digi24.ro.

- Politia din Berlin a oprit protestul de astazi din cauza nerespectarii dinstantarii si pentru ca participantii nu purtau masca. Protestele se desfasoara in conditiile in care numarul de noi infectari cu COVID-19 este in crestere.