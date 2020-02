Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca sunt necesare noi abordari in selectia si formarea cadrelor didactice, precum si in transformarea managementului scolar, el subliniind ca toate problemele din educatie nu pot fi rezolvate "peste noapte". "Avem nevoie de noi abordari…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant a trimis o scrisoare deschisa catre ministrul Educației in care solicita vaccinarea gratuita pentru cadrele didactice, conform prevederilor asumate in contractul colectiv de munca. In documentul semnat de Simion Hancescu acesta precizeaza ca ”exista…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca Educatia va fi prioritara in acordarea de resurse suplimentare. Șeful Guvernului a mai precizat și ca, din punctul sau de vedere, alocarile din bugetul de stat pentru anul viitor vor permite sustinerea Educatiei.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca prima majorare a salariilor cadrelor didactice, potrivit legii salarizarii, va avea loc de la 1 ianuarie."Majorarea pentru cadrele didactice este, prin legea salarizarii, prima majorare de la 1 ianuarie si dupa aia este prevazuta in OUG 114 o…

- "In conditiile dificile pe care trebuie sa le acoperim cu bugetul de stat pe anul 2020, incercam ca tot ceea ce inseamna bani directionat spre educatie, cumulat, sa fie minim 5% din PIB. (...) Asadar, buget de stat cu fondurile europene sa aloce educatiei minim 5% din PIB", a sustinut vicepremierul,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, alaturi de celelalte federatii reprezentative din sistemul de educatie, a participat marti la o intalnire cu premierul Romaniei, Ludovic Orban, si cu ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie. In cadrul intalnirii au fost discutate principalele ...

- Ziarul Unirea Claudiu Racuci (PNL) – Salut decizia ministrului educației prin care se debirocratizeaza activitatea cadrelor didactice Deputatul PNL Claudiu Racuci apreciaza ca Ministrul educației și cercetarii, doamna Monica Anisie, și-a inceput mandatul cu dreptul și susține cu toata forța demersul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt solicita noului Guvern al României regândirea sistemului de finantare a Educatiei si alocarea, în noul an bugetar, a 6% din PIB pentru acest sector de activitate.