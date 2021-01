Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a batut-o și pe noua sa soție, Ioana! Totul s-a intamplat vineri seara, in casa din Complexul Stejarii, din nordul Bucureștiului. Ioana Nastase a sunat la 112, iar un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului și a scos-o pe femeie. ”Nu voi da multe detalii, dar va spun ca…

- Autoritatile turce au retinut 267 de suspecti, dintre care 161 cetateni straini, pentru presupusele lor legaturi cu organizatii teroriste, conform agentiei de stiri Anadolu. Politia crede ca extremisti religiosi au complotat pentru a comite atacuri de Anul Nou, dar nu au fost oferite informatii suplimentare.…

- Politistii din judetul Mures au facut unele verificari dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la decesul staretului Ghelasie Tepes. Reprezentantii Politiei Mures au negat ca a fost deschisa o ancheta privitoare la modul in care medicii l-au tratat pe Parintele Ghelasie. „In legatura…

- Medicul care a salvat mai multi pacienti din al doilea salon afectat de incendiu de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț si care a suferit ranile cele mai grave se numeste Ioan Catalin Denciu si are 48 de ani. Face parte dintr-o familie de medici. Sotia este ginecolog si au impreuna doi copii.…

- Peste o mie de amenzi in valoare de aproape 300 de mii de lei, au fost aplicate, in prima noapte cu resricții de circulație, pentru nerespectarea restricțiilor impuse. Poliția a organizat filtre, luni spre marți noapte, alaturi de jandarmi și polițiști locali, pentru a verifica motivele de deplasare…

- Soția președintelui ales Joe Biden, Jill Biden, care are un doctorat in educație, nu va renunța sa predea și iși va pastra norma intreaga pe care o are la un colegiu public din apropiere de Washington și dupa ce va deveni oficial prima-doamna a țarii, in data de 20 ianuarie 2021. Jill Biden, in varsta…

- Zeci de mii de israelieni au protestat in toata țara in sute de locații, sambata seara, impotriva premierului Benjamin Netanyahu și extinderii masurilor de „urgența speciala”, care permit guvernului sa limiteze demonstrațiile ca parte a eforturilor de combatere a coronavirusului, relateaza Haaretz și…