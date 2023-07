Președintele Joe Biden a declarat marți ca violența cu armele sfașie comunitațile din SUA, dupa ce impușcaturile in masa din Philadelphia, Baltimore și Fort Worth s-au soldat cu moartea a cel puțin 10 persoane inainte de vacanța din 4 iulie, potrivit Reuters. „ Congresul trebuie sa intensifice, sa adopte legi de bun simț privind siguranța armelor…” Intr-una dintre cele mai mari sarbatori ale Americii – controlul armelor era in centrul atenției…dupa o serie de impușcaturi in masa, in weekendul din 4 iulie. „ Interzicerea armelor de asalt și a revistelor despre acestea cu mare raspandire, verificarile…