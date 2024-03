Violatorul unei copile de 12 ani a fost arestat în Sălaj Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Salaj, impreuna cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Salaj, au reușit sa adune probe referitoare la activitatea infracționala a unui barbat care teroriza o copila de numai 12 ani. Acesta era cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de pornografie infantila și viol savarșite asupra unui minor, in forma continuata. Din materialul probator adunat de procurori a rezultat ca, in luna decembrie 2023, barbatul ar fi inițiat o relație sentimentala cu o minora in varsta de numai 12 ani, cu care ar fi intreținut, in mod repetat, relații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

