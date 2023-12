Vinul bun stârnește apetitul investitorilor și licitațiilor Vinul de calitate se situeaza in mod constant printre cele mai performante clase de active alternative, potrivit Knight Frank Luxury Investment Index, care compara randamentele anuale ale obiectelor de colecție, inclusiv arta, ceasuri, mașini și genți de mana. In ultimii 10 ani, prețurile vinului fin au crescut cu 149%, al doilea cel mai mare randament […] The post Vinul bun starnește apetitul investitorilor și licitațiilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

