Uzina Foto situata in cartierul targumureșean Unirii, pe strada Plopilor nr. 12, va gazdui in perioada 6 – 8 octombrie, intre orele 17.00 – 22.00, in cadrul evenimentului Vintage Bazar Mureș, o experiența culinara speciala dedicata vegetarienilor și veganilor. „Participanții vor avea ocazia sa descopere o varietate de preparate delicioase și sanatoase, pregatite cu ingrediente … Source