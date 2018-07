Stiri pe aceeasi tema

- Marco Asensio (22 de ani) poate fi protagonistul unui transfer fabulos in aceasta vara. Jurgen Klopp (50 de ani) pune pe masa nu mai putin de 180 de milioane de euro in schimbul mijlocasului ofensiv "blindat" de Real Madrid cu o clauza de reziliere astronomica.

- Așa cum GSP.ro a anunțat in exclusivitate inca de acum o saptamana, Dinamo a perfectat un nou transfer. "Cainii" s-au ințeles cu atacantul Mircea Axente (31 de ani), ultima oara la FC Botoșani, oficializand mutarea pe site-ul oficial al clubului. Varful, care a mai jucat in Ștefan cel Mare in sezonul…

- Untold și Neversea a lansat a patra ediție a campaniei de donare de sange, Blood Network, Alba Iulia fiind pe lista locațiilor. In acest an campania se desfașoara in perioada 29 mai-29 iunie in toate centrele de transfuzii din țara, inclusiv la Alba Iulia. De la o ediție la alta, campania BLOOD NETWORK…

- Vara incepe cu What’s UP si cu cel mai nou single al sau: „Cu tine pe mine”!. Piesa, cu un vibe super dansant ce te duce gandul la sound-urile tribale, este compusa de What’s UP impreuna cu Serban Cazan, Tudor Monroe si Lucian Nagy si reprezinta un capitol din viitorul video-album, „Povestea Inimii”.…

- In acest interviu, actorul Radu Iacoban ne-a povestit despre pelicula Charleston, intrata in competiția oficiala TIFF Radu Iacoban a scris noua piese de teatru, fiecare bucurandu-se de un real succes. Iar daca filmul n-a fost la fel de generos cu el pana acum, anul acesta isi ia revansa cu rolul din…

- Va fi vara implinirilor si a momentelor fericite in familie pentru majoritatea zodiilor. Dar cele mai norocoase vor fi semnele de Aer (Gemeni, Balanța, Varsator ) si de Foc (Berbec, Leu, Sagetator), scrie site-ul zodiata.com. Potrivit sursei citate, nativele cu semn de Apa (Rac, Scorpion, Pești) vor…

- De regula, parul negru este mai ușor de protejat decat culorile deschise, insa si el necesita o atenție deosebita. In același timp, nuanța nu este indicata celor cu parul rar sau cu varsta de peste 40 de ani....