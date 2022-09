Stiri pe aceeasi tema

- Iulius Town Timișoara sarbatoreste aniversarea ca in povești, timp de patru zile, cu tot ce va aduce zambetul pe buze, energie buna in suflet și ritm in picioare. Peste 1.500 de premii aniversare vor fi oferite pe loc celor care sarbatoresc cei trei ani de shopping la superlativ tot prin cumparaturi,…

- Cand spui Iulius Town, la ce te gandești? La shopping, branduri și fashion, la relaxare cu prietenii intr-o cafenea sau restaurant, la birou și locul tau de munca, la evenimentele in aer liber la care te distrezi, la joaca celui mic in parc. Indiferent ce inseamna Iulius Town pentru tine, de 3 ani suntem…

- Street FOOD Festival da tonul celei mai mari calatorii culinare din acest an. In perioada 8-11 septembrie, la Gradina Ansamblului Palas din Iasi, Street FOOD Festival va pregateste o experienta gastronomica de poveste alaturi de chefi bucatari cu renume si trupe sonore precum: Bosquito, Madalina Paval…

- Zalando, una dintre principalele platforme online de fashion și lifestyle din Europa, sarbatorește lansarea in Romania prin intermediul unei campanii care invita publicul sa descopere noi moduri de a-și celebra individualitatea. Impreuna cu artiști și creatori de conținut locali, Zalando ii incurajeaza…

- CARLA’S DREAMS, IRINA RIMES si THE MOTANS canta pe 30 iulie 2022 la Romexpo in cadrul evenimentului The Concert. In deschidere vor canta: ADI, Erika Isac, Yuka si rares. Dupa o pauza de doi ani evenimentul a fost in sfarsit reprogramat in 2022 iar trei dintre cei mai mari artisti locali ai momentului…

- Noua ediție Stand-Up Revolution incepe furtunos duminica aceasta, cu Natanticu in postura invitatului special, care a starnit hohote de ras cu un episod din viața sa de familie. “Chiar imi place foarte mult Natanticu. L-aș fi luat la mine in echipa”, a comentat juratul Teo.

- Practic, cei de la Glasspandoor iși doresc ca viitori lor clienți sa achiziționeze produse de mobilier la preț redus cu 50% pentru a se convinge de calitatea produselor fabricate in Arad și oferite ulterior spre vanzare.