Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Orașului Sovata organizeaza a opta ediție a festivalului Dovleacului, in cadrul caruia vor fi programe culturale, artistice, meșteșugarești pentru toate categoriile de varsta!????Vom reveni cu programul detaliat in curand! Festivalul Dovleacului revine la Sovata at Sursa articolului: Festivalul…

- In cursul zilei de astazi, 29 august 2023, a fost semnat contractul cu SC Astor Com SRL pentru inceperea lucrarilor la obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de drumuri in orașul Luduș", in valoare totala de 28.442.551,96 lei. Obiectivul de investiții se va realiza pe…

- Poliția Municipiului Targu Mureș a fost sesizata recent, in data de 8 august, de catre un barbat in varsta de 85 de ani, cu privire la faptul ca la aceeași data, in timp ce se deplasa pe o strada din municipiu, o persoana necunoscuta i-ar fi sustras borseta conținand aproximativ 650 de lei și alte ……

- Una dintre ele se refera la cresterea numarului de piloti de nave care sa asigure ghidarea vapoarelor cu grane pe Dunare spre Marea Neagra. Dupa o reuniune, desfasurata ieri la Galati, cu reprezentantii Ucrainei, Republicii Moldova, Statelor Unite si Comisiei Europene – ministrul transporturilor, Sorin…

- Proteste sunt in intreaga țara, angajatii din finante fiind nemultumiti de masurile avute in vedere de Guvern pentru reducerea cheltuielilor. Potrivit sindicatului Sed Lex, pe 22 august va fi intrerupt lucrul timp de doua ore si va avea loc un miting in fata Ministerului Finantelor. Care este situația…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a publicat joi, 10 august, pe pagina sa de Facebook, un material video intitulat "Clarificam lucrurile legate de gunoi!". (Redacția) Post-ul VIDEO: "Lucrurile legate de gunoi" clarificate de primarul Soos Zoltan apare prima data in Stiri din Mures, Stiri…

- Festivalul Internațional de Chitara "Harmonia Cordis" continua joi, 10 august, cu o noua serie de cursuri individuale de maiestrie gazduite de Universitatea de Arte incepand cu ora 10.00. De la aceeași ora, dar la Liceul de Arte, este programat Concursul Internațional de Chitara Harmonia Cordis: Categoria…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Targu Mureș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au efectuat marți, 8 august, cinci percheziții domiciliare in Targu Mureș, la locațiile frecventate de trei persoane, banuite de savarșirea…