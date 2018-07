Stiri pe aceeasi tema

- La patru rame masculin, tinerii Mihai-Vasile Tiganescu, Cosmin Pascari, Stefan-Constantin Berariu si Ciprian Huc au ocupat locul secund, in 5 min 53 sec 760/1000, la circa trei secunde de Australia (05:50.700). Pe locul al treilea s-a clasat Germania (05:56.600) In finala probei feminine de dublu vasle…

- Conferința de pace de la Paris și-a deschis lucrarile la 29 iulie 1946 in capitala Franței, in Palatul Luxembourg. Scopul declarat a fost cel al examinarii proiectelor tratatelor de pace cu cele cinci foste aliate ale Germaniei (Romania, Bulgaria, Finlanda, Ungaria și Italia), precum și elaborarea de…

- Ștefan Costel Ciocanaru, de 42 de ani, a fost gasit in zorii zilei de 18 iunie, pe strada, cu gatul taiat, in orașul Barletta, din Puglia, sudul Italiei. Un alt cetațean roman, in varsta de 38 de ani, a fost arestat de polițiștii din Foggia, marti, la o zi dupa descoperirea cadavrului lui…

- Un brancardier de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași s-a spanzurat pentru ca a pierdut banii de nunta la pacanele. Barbatul și-a pus lațul de gat intr-o padure din Ungheni, Iași, pentru ca pierduse 2.500 de lei la jocurile de noroc. Mama lui fost persoana care l-a vazut ultima data, dar n-a banuit…

- Din primele informații reiese ca un roman stabilit in Italia a fost batut de alți trei conaționali care doreau, de fapt, sa il jefuiasca. Surpriza a fost de partea lor cand au vazut ca barbatul nu avea asupra sa decat 25 de euro.

- HOTI…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera o autoutilitara marca Nisssan condusa de un cetatean roman si cautata pentru confiscare de autoritatile italiene. In ziua de 14 mai 2018, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Ce poziție ocupa Romania in clasamentul mondial al dopajului in sport. Italia este tara cu cele mai multe incalcari ale regulamentului antidoping pe parcursul anului 2016 (147), conform datelor prezentate de Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA), in timp ce Romania se afla pe locul 11, cu 46 de cazuri.…

- In 1325, doua armate s-au ciocnit in ceea ce astazi se numeste Castello di Serravalle din regiunea Emilia-Romagna, Italia. Pierderile au fost majore: cateva mii de oameni au fost sacrificati pentru o... galeata! In acelasi timp, razboiul...