Vineri 13 nu vine cu ghinion, ci cu un set nou de remixuri

Stiri pe aceeasi tema

- Detinutii din Targu Jiu vor fi educati de straini. Reprezentanti ai penitenciarelor si cadre din sistemul de invatamant din tari precum Italia, Franta, Lituania si Turcia s-au reunit ieri la Targu Jiu pentru a stabili cum vor sprijini educational pe...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor cu risc. Astfel, cei ce vin in Romania, din una dintre acele țari, au obligația de a sta 14 zile in carantina. Exista insa și o excepție: Numarul cazurilor de COVID 19 este in continua creștere, atat pe plan local, național cat…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) va organiza cea mai importanta conferința despre fizica și chimia alimentelor din Europa. Este vorba despre cea de a XIV- a ediție a ”The International Conference of Food Physicists – ICFP 2020” care este…

- Hai sa fim sinceri: Harry Styles a unul din artiștii tinerei generații care face o muzica extrem de buna. Ne demonstreaza de fiecare data, cu fiecare single, faptul ca e din ce in ce mai bun. Ca vinul, cum s-ar spune. De data aceasta Harry Styles a lansat „Golden”, cu un videoclip filmat in Italia,...…

- O femeie din Canada, care a sustras cateva obiecte din orașul antic Pompeii, le-a returnat dupa 15 ani, susținand ca au fost „blestemate”, scrie The Guardian, citata de Digi24 . Turista a trimis catre o agenție de turism din sudul Italiei un colet care conținea doua placi de mozaic și o bucata dintr-o…

- O turista din Canada, care a furat mai multe artefacte din Pompeii, le-a returnat dupa 15 ani. Aceasta a spus ca au fost „blestemate“, potrivit The Guardian . Turista a trimis catre o agenție de turism din sudul Italiei un colet care conținea doua placi de mozaic și o bucata dintr-o amfora, alaturi…

- Simona Halep nu a fost deloc norocoasa la tragerea la sorti pentru turneul de la Roma, de categorie Premier 5. Favorita 1 a competitiei, constanteanca are liber in runda inaugurala, dar va avea un traseu infernal incepand chiar cu turul 2. Debutul la aceasta editie a turneului din Italia este impotriva…

- Ghinion pentru un grup de cetațeni moldoveni, care s-au imbarcat la bordul unui autocar al unei companii de transport din Romania, pentru a ajunge in Italia. Oamenii au fost purtați timp de cinci zile pe drumuri prin țarile vecine, ca intr-un final, sa se intoarca acasa.