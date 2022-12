Vine zăpada. ANM a emis o atenționare Cod Galben de ninsori și viscol Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, un cod galben de ninsori viscolite, valabil pana joi dimineața, in 11 dintre județele țarii. Totodata, ANM a emis și o informare de precipitatii mixte si polei ce vizeaza restul regiunilor. Astfel, potrivit ANM, In intervalul 14 decembrie, ora 18:00 – 15 decembrie, ora 8:00, in Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali va ninge viscolit determinand scaderea vizibilitatii. Se va depune strat de zapada si vor fi rafale de 70 – 90 km/h. Indeosebi in prima parte a noptii va ninge moderat cantitativ si local se va depune strat de zapada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

