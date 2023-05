Recent, s-a descoperit ca țanțarii adora mirosul floral al sapunului și al cosmeticelor cu esențe dulci și florale, așa ca iși aleg hrana in funcție de cat de intens este mirosul pe care il emanam. Insa exista un miros destul de comun in igiena personala care chiar le displace: parfumul nucii de cocos. Impactul mirosului de sapun asupra preferinței țanțarilor a fost in mare parte ignorat pana cand cercetatorii Virginia Tech din Colegiul de Agricultura și Științe ale Vieții au pus aceasta intrebare: ar putea anumite sapunuri sa faca oamenii mai mult sau mai puțin atractivi pentru țanțari? Potrivit…