Vine sotia acasa Vine sotia acasa si zice sotului: – N-o sa-ti vina sa crezi ce norocoasa sunt! Treceam ieri dimineata pe langa cosurile de gunoi si cand vad deasupra o pereche de pantofi superbi, marimea mea! Uite-i!– Da?! Mama, ce noroc!Peste vreo trei zile sotia iar povesteste:– Deci asa noroc nu se poate! Ieri intru in gangul de la magazin si cand ma uit pe un cuier, ce sa vezi, o blana de nurca nou-nouta! – Doamne, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc, ieri cand sa ma culc, am gasit sub perna o pereche de chiloti – zic ce noroc, cand colo nu erau marimea mea! Articolul Vine sotia acasa apare prima data… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

